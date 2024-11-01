Як прочистити засмічення унітазу пляшкою за 1 хвилину: порада від справжнього сантехніка (відео)

Є чимало лайфхаків, які допомагають чистити унітаз. Для його очищення використовують і хімічні засоби, і досить несподівані речі — яєчну шкаралупу, кока-колу та зубну пасту.

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Автор одного з ютуб-каналів стверджує, що часто при засміченні унітазу звичайний вантуз не допомагає. Замінити його може звичайна… пластикова пляшка.

Для того, щоб зробити із пластикової пляшки підручний засіб, у неї відрізають дно, а кришку не знімають.

Далі вставляють пляшку у зливний отвір унітазу і роблять кілька енергійних рухів, проштовхуючи воду.

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Також допоможе боротися із забрудненням унітазу, на якому залишається наліт, засіб, що складається з білизни та засобу для миття посуду. Власне, гелі для миття посуду допоможуть рідкій білизні утриматися на стінках унітазу та швидко не стікати. Компоненти змішують у пропорції 1:1, та наносять на забруднені ділянки. Через 15 хвилин засіб змивають водою.

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Також для цих цілей можна готувати «шипучі таблетки», до складу яких входять бікарбонат натрію (сода), лимонна кислота, цедра лимона та кілька крапель ефірної олії. Така таблетка освіжатиме повітря, чиститиме і запобігатиме утворення вапняного нальоту.

Фото Pixabay

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