Віра Брежнєва вперше розповіла про нові стосунки після важкого розлучення

Рік тому стало відомо про розлучення Віри Брежнєвої із композитором Костянтином Меладзе. В інтерв'ю Аделі Ісламгумовій співачка прокоментувала, як змінилось тепер її особисте життя.

ВІДЕО ДНЯ

«Можу сказати так: так, я в стосунках. Я в ідеальних стосунках із самою собою. І це найголовніші стосунки, найважливіші стосунки, які я вибудувала із самою собою. Зараз у мене стосунки з усіма людьми та з усім світом. Вони вже зовсім, звісно, інші», — заявила співачка.

Також зірка зізналась, що заполонити її серце зможе не кожен. Їй має бути комфортно поруч із партнером.

«Якщо я почуваюся із цією людиною погано, то навіщо тоді?» — констатувала Віра.

РЕКЛАМА

Досі вона не зізналась, з якої причини вони з Костянтином Меладзе перестали бути родиною. Подейкують, що це може бути через погляди на війну, бо Віра підтримала Україну та допомагає як волонтерка, а ось Меладзе й досі мовчить.

Раніше екс-«віагрянка» Тарасова розповіла про свою роль у розлученні Брежневої і Меладзе.

РЕКЛАМА

190

Читайте нас у Facebook