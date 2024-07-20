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Віра Брежнєва вперше розповіла про нові стосунки після важкого розлучення

22:02 21 липня 2024
Віра Брежнєва

Рік тому стало відомо про розлучення Віри Брежнєвої із композитором Костянтином Меладзе. В інтерв'ю Аделі Ісламгумовій співачка прокоментувала, як змінилось тепер її особисте життя.

«Можу сказати так: так, я в стосунках. Я в ідеальних стосунках із самою собою. І це найголовніші стосунки, найважливіші стосунки, які я вибудувала із самою собою. Зараз у мене стосунки з усіма людьми та з усім світом. Вони вже зовсім, звісно, інші», — заявила співачка.

Також зірка зізналась, що заполонити її серце зможе не кожен. Їй має бути комфортно поруч із партнером.

«Якщо я почуваюся із цією людиною погано, то навіщо тоді?» — констатувала Віра.

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Досі вона не зізналась, з якої причини вони з Костянтином Меладзе перестали бути родиною. Подейкують, що це може бути через погляди на війну, бо Віра підтримала Україну та допомагає як волонтерка, а ось Меладзе й досі мовчить.

Раніше екс-«віагрянка» Тарасова розповіла про свою роль у розлученні Брежневої і Меладзе.

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