Тіло 108-річної спринтерки передадуть у центр досліджень: в чому секрет довголіття спортсменки

Нещодавно повідомлялося, що в Іспанії у віці 117 років померла найстаріша мешканка Землі, яка не мала секрету довголіття. А от у спринтерки Джулії Хокінс він був. Жінка почала бігати після свого 100-річчя і встановила два світові рекорди в бігу на 100 метрів, надихнувши легіони літніх спортсменів. 29 жовтня у віці 108 років вона померла в Батон-Руж, штат Луїзіана. Її смерть у центрі для людей похилого віку підтвердила її дочка Маргарет Матенс, яка сказала, що її мати пожертвувала своє тіло Центру біомедичних досліджень Пеннінгтона при Університеті штату Луїзіана, який займається вивченням довголіття, пише The New York Times.

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Хокінс під час своїх забігів отримувала гучні вітання від вболівальників, які прозвали її «ураганом», і часті прохання про автограф. Старші бігуни любили її за швидкі ноги та ще швидшу кмітливість. Джулія завдячувала своїм дітям тим, що вони познайомили її з бігом. Її сини записали її на перший легкоатлетичний захід, біг на 50 метрів, у 2016 році, розповіла старенька в інтерв'ю. Хоча вона ніколи не змагалася на біговій доріжці, Хокінс сказала, що її діти хотіли побачити, як швидко вона може бігати.

Вона пробігла 50 метрів за 19 секунд на Олімпійських іграх для дорослих у Луїзіані, заздалегідь посівши перше місце у своїй віковій групі, оскільки була єдиною учасницею, старшою за 100 років. Насправді, вона вважається найстаршою жінкою, яка коли-небудь брала участь у санкціонованих змаганнях з бігу в Сполучених Штатах, згідно з даними Національної асоціації ігор для літніх людей, яка керує спортивними змаганнями для людей, старших за 50 років.

«Я подумала, що було б непогано зробити це в 100 років, — сказала вона. - І це було непогано».

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Після сторіччя її кар'єра в бігу тільки почалася. Вона брала участь у забігах по всій країні, встановивши світові рекорди в бігу на 100 метрів у категорії жінок старше 100 років, пробігши цю дистанцію за 39,62 секунди в Бірмінгемі, штат Аляска, у 2017 році, та у віковій групі старше 105 років, фінішувавши за 1 хвилину 2,95 секунди в Хаммонді, штат Індіана, у 2021 році, згідно з даними World Masters Athletics. Вона також встановила американські рекорди у категоріях старше 100 років у штовханні ядра у приміщенні, бігу на 60 метрів у приміщенні та бігу на 100 метрів на відкритому повітрі, згідно з даними USA Track & Field Masters.

За словами Дела Муна, представника Національної асоціації ігор для літніх людей, довголіття Джулії Хокінс спонукало організаторів змагань встановити нову вікову категорію «105+» для її світового рекорду, який був встановлений у 2021 році.

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Після кожного забігу спортсменка привертала до себе все більше уваги на національному рівні. Почалися запити на інтерв'ю, їй часто ставили одне і те ж питання: у чому секрет довгого життя?

Її відповідь, як вона розповіла The New York Times, була такою: «Виходьте заміж за хорошу людину, і ваше життя буде чудовим, дивовижним — так називається книга, яку я написала». Вони з чоловіком любили милуватися колібрі, сходами сонця та багато читали — враження, які вона описувала улюбленою фразою «чарівні моменти».

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Хокінс також тримала багато домашніх тварин, зокрема мавпу, алігатора, броненосця, черепах, змій і кроликів.

Раніше писали про те, що 108-річна американка розкрила свій секрет довголіття — більшість він здивує, а декого й потішить.

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