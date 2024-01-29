Залежить не тільки від прожиткового мінімуму: наскільки збільшаться виплати для людей з інвалідністю

З 1 січня 2024 року в Україні зріс прожитковий мінімум, до розміру якого прив'язано багато соціальних виплат, зокрема деякі пенсії.

Але розмір пенсійних виплат для людей з інвалідністю I групи залежить не тільки від прожиткового мінімуму, пише профільне видання.

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На нього також впливає причина інвалідності. Зокрема, пенсії з інвалідності військовим та чорнобильцям розраховуються інакше, ніж звичайні.

За законом, пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2023 році ця сума становила 2093 гривні. У 2024 році виплати мають зрости до 2361 грн.

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Разом з тим, підвищення пенсій не відбулося з 1 січня разом з підвищенням прожиткового мінімуму. В уряді обіцяють провести перерахунок разом з індексацією пенсій тільки в березні. При цьому зросте і максимальна пенсія, яка за законом не може бути більшою за десять прожиткових мінімумів, тобто до 23 610 гривень.

За законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійні виплати для людей з інвалідністю I групи, які належать до загальної категорії, прив'язані до страхового стажу та розміру зарплати. Але призначаються вони в розмірі 100% пенсії за віком і не можуть бути меншими за 2760 гривень, незалежно від того, в якому віці людина вийшла на пенсію та скільки стажу в неї є.

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Водночас тим пенсіонерам, які отримали інвалідність I групи внаслідок війни, призначають підвищені пенсії. Для цієї категорії пенсіонерів загальний розмір виплат з усіма надбавками не може бути меншим за 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2023 році ця сума становила 13 604,50 гривні, а цього року вона зросте до 15346,50 грн. Але при цьому розмір максимальної пенсії однаковий для всіх пенсіонерів і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

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Раніше ми повідомляли, в яких випадках пенсіонери можуть втратити право на виплати від держави.

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