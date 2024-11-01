Шлях у нікуди: відома акторка про стосунки з чоловіком-військовим

Популярна українська акторка Наталка Денисенко розповіла про стосунки з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Акторка поділилася власними лайфхаками, як зберегти кохання на відстані.

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Відомо, що повномасштабне вторгнення Наталка разом із сімʼєю зустріла у Києві. Тоді її чоловік, актор Андрій Федінчик, вирішив вивезти їх із сином у безпечніше місце. Сам залишився у житомирській ТрО, а акторка з сином Андрійком поїхали у Карпати. Вже понад два з половиною роки відоме подружжя живе окремо, тож Денисенко, добре знає, яка важка ноша — бути дружиною військовослужбовця.

— Хочеться закликати жінок, що просто зупиняти своє життя й чекати — це шлях у нікуди, — поділилася Денисенко у проєкті «Міста». — Енергії нашим чоловікам це точно не додасть. Ще у мене такий чоловік, Андрій завжди мене підтримував у всьому — у нових ролях тощо. Тож, коли він бачить, що в мене якісь гастролі, що я щаслива, що я йду на якусь вечірку, він тільки «за». Звичайно, сумую, але допомагають онлайн-стосунки з чоловіком, зокрема, й сексуальні, типу онлайн. І я закликаю всіх жінок, щоб вони це робили. Потрібно підтримувати цей вогонь, тому що без цього взагалі ніяк.

Наталка Денисенко зауважила, що не менш важливим є спілкування дітей з татами-військовими. Тому вона має свій підхід і до спілкування з 7-річним сином Андрійком, який дуже сумує за татом.

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— Він знає, що тато захищає нас, що він бореться, працює і що він скоро приїде, — розповіла акторка. — Я дуже багато сил вкладаю, щоб у нього була присутність тата. Я постійно кажу, як ми його хотіли, що тато за ним сумує і дуже любить. Намагаюся підтримувати виховання онлайн — Андрій записує для сина спеціальні відео. Я кажу чоловікові: «Так, в Андрійка сьогодні було те-то, те-то, запиши, будь ласка, виховне відео». Він записує. Але коли син дивиться ці ролики, то просто завмирає і радіє батьку.

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