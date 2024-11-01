Вганяло в депресію: популярна співачка випустила мотивуючий трек
Популярна співачка, учасниця Національного відбору на «Євробачення» Roxolana випустила нову пісню «Мистецтво». Кліп на композицію зняв відомий український режисер Руслан Махов. За словами співачки, на відео все здається легким, а насправді для того, щоб відтворити хореографію, Roxolana займалася тиждень по шість годин без перерви. Пісню співачка присвятила всім тим, хто відчуває невпевненість у собі і залежність від думки соціуму.
«Ти постійно ніби звіряєш свій внутрішній компас з тим, що про тебе говорять інші — чи так ти виглядаєш, чи ті пісні співаєш, чи ті думки висловлюєш, — сказала, презентуючи роботу, артистка. — Особисто мене це вганяло в сильну депресію. Якось я написала в соцмережах про те, що переживаю панічні атаки. І на це відгукнулись сотні людей. Окрім війни і хвилювань за рідних, більшість підписників розповіли про тривожність через завищені очікування від самих себе, порівняння з іншими та постійну невпевненість у собі. Мені захотілось допомогти і самій собі, і всім чудовим людям, які переживають подібні відчуття».
«Мене ніхто не розуміє, значить, я мистецтво?» — співає Roxolana, яка стала автором слів і музики нового треку.
Шанувальники співачки відреагували на відео, зазначивши, що воно дуже естетичне.
«Ого, це прям мурашки і від тексту, і музики, а кліп так все доповнює і розкриває, така естетика, що очі неможливо відірвати», — написали у коментарях.
«Яка ви гарна, — зізналися шанувальники. — Дякую за цю пісню і такий красивий кліп».
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