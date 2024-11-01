Легендарний «Манчестер Юнайтед» купив нового головного тренера за величезні гроші (фото)

Легендарний футбольний клуб «Манчестер Юнайтед», зірка якого розбив автомобіль за мільйон доларів, оголосив на офіційному сайті клубу про призначення новим головним тренером команди наставника португальського «Спортинга» Рубена Аморіма, котрий підписав контракт до літа 2027 року.

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Манкуніанці заплатили ліссабонському клубу за перехід 39-річного фахівця (ровесника Кріштіану Роналду!) 11 мільйонів євро компенсації. При цьому Аморім, котрий виграв зі «Спортингом» два чемпіонати Португалії, очолить «МЮ» лише 11 листопада. До цього командою керуватиме легендарний ексфорвард Руд ван Ністельрой, з яким Червоні дияволи вже встигли розгромити у Кубку англійської ліги «Лестер» (5:2).

Нагадаємо, що під керівництвом колишнього тренера голландця Еріка тен Хага «Манчестер Юнайтед» виграв в АПЛ лише три матчі з дев'яти і посідає з 11 очками 14-е місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найбільш високооплачуваний тренер Євро-2024 пішов у відставку.

Фото ФК «Спортинг»

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