Найоплачуваніший тренер Євро-2024 пішов у відставку: хто замінить наставника віцечемпіонів Європи

Збірна Англії з футболу, яка програла у фіналі Євро-2024 іспанцям (1:2), оголосила про відставку 53-річного Гарета Саутгейта з посади головного тренера, повідомляє пресслужба національної команди.

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«Для мене було честю всього мого життя грати за збірну Англії та тренувати її. Це означало мені все, і я віддав цьому всі свої сили. Але настав час змін і нового глави», — заявив найоплачуваніший тренер Євро-2024 Гарет Саутгейт.

Нагадаємо, що колишній захисник «Крістал Пелас», «Астон Вілли», «Міддлсбро» та збірної Англії очолював «Трьох левів» з 2016 року. Під його керівництвом родоначальники футболу провели 102 матчі — 64 перемоги, 20 нічиїх та 18 поразок.

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При цьому Саутгейт став першим в історії тренером, який програв два фінали чемпіонатів Європи (на Євро-2020 англійці поступилися італійцям у серії пенальті). На ЧС-2018 підопічні Саутгейта посіли четверте місце, а на чемпіонаті світу у 2022 році вилетіли в ¼ фіналу.

З іншого боку, Саутгейт частіше грав у фіналах великих турнірів, ніж решта тренерів збірної Англії разом узяті (вирішальний матч ЧС-1966).

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На думку букмекерів, найочевидніший претендент на пост «керманича» збірної Англії — екстренер «Челсі» Грем Поттер. Також очолити команду можуть Лі Карслі з молодіжної збірної Англії, Едді Хау з «Ньюкасла», екснаставник «ПСЖ» та «Баварії» Томас Тухель і ще один колишній тренер «Челсі» Маурісіо Почеттіно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Англії мала найдорожчий склад на чемпіонаті Європи в Німеччині.

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Фото The FA

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