Зірка «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії розбив в аварії автомобіль за мільйон доларів (фото)
Віцечемпіон Європи з футболу у складі збірної Англії, знаменитий форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд, який зібрав 25 млн доларів на допомогу бідним дітям, потрапив у серйозну аварію після переможного матчу АПЛ з «Бернлі», повідомляє The Sun.
За інформацією видання, 25-річний футболіст після повернення до Манчестера сів на базі клубу у свій розкішний «Роллс Ройс» вартістю майже мільйон доларів (980 тисяч) і дорогою додому потрапив у ДТП. На щастя, сам футболіст не постраждав, а ось дуже дороге авто нападника отримало серйозні пошкодження. На місце події прибули полісмени, але обійшлося без затримань.
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що на узбіччі дороги біля зруйнованого острівця безпеки стоїть розбита машина, а місце аварії оточила поліція.
До речі, в багатій колекції автомобілів Решфорда, котрий увійшов до п'ятірки найсексуальніших футболістів Євро-2020, аж три «Роллс Ройс». Крім розбитого Black Badge Wraith, він купив Black Badge Cullinan за 480 тисяч доларів та Cullinan Blue Shadow за 685 тисяч.
Нагадаємо, що Маркус Решфорд — вихованець «Манчестер Юнайтед» і виступає за головну команду з 2016 року. В активі 25-річного форварда 366 матчів за «МЮ», у яких він забив 124 м'ячі та віддав 70 гольових передач. У складі збірної Англії Решфорд став срібним призером Євро-2020 та бронзовим призером Ліги націй-2019. До речі, форвард — наймолодший автор голів у складі збірної Англії та «МЮ» у єврокубках.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст купив за 23 млн євро «найдорожчий автомобіль у світі».
Фото ФК «Манчестер Юнайтед, The Sun117