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Спорт

Зірка «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії розбив в аварії автомобіль за мільйон доларів (фото)

13:08 24 вересня 2023
Маркус Решфорд

Віцечемпіон Європи з футболу у складі збірної Англії, знаменитий форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд, який зібрав 25 млн доларів на допомогу бідним дітям, потрапив у серйозну аварію після переможного матчу АПЛ з «Бернлі», повідомляє The Sun.

За інформацією видання, 25-річний футболіст після повернення до Манчестера сів на базі клубу у свій розкішний «Роллс Ройс» вартістю майже мільйон доларів (980 тисяч) і дорогою додому потрапив у ДТП. На щастя, сам футболіст не постраждав, а ось дуже дороге авто нападника отримало серйозні пошкодження. На місце події прибули полісмени, але обійшлося без затримань.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що на узбіччі дороги біля зруйнованого острівця безпеки стоїть розбита машина, а місце аварії оточила поліція.

Місце аварії наступного ранку після ДТП

До речі, в багатій колекції автомобілів Решфорда, котрий увійшов до п'ятірки найсексуальніших футболістів Євро-2020, аж три «Роллс Ройс». Крім розбитого Black Badge Wraith, він купив Black Badge Cullinan за 480 тисяч доларів та Cullinan Blue Shadow за 685 тисяч.

Маркус Решфорд за кермом одного зі своїх "Роллс-Ройс"

Нагадаємо, що Маркус Решфорд — вихованець «Манчестер Юнайтед» і виступає за головну команду з 2016 року. В активі 25-річного форварда 366 матчів за «МЮ», у яких він забив 124 м'ячі та віддав 70 гольових передач. У складі збірної Англії Решфорд став срібним призером Євро-2020 та бронзовим призером Ліги націй-2019. До речі, форвард — наймолодший автор голів у складі збірної Англії та «МЮ» у єврокубках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст купив за 23 млн євро «найдорожчий автомобіль у світі».

Фото ФК «Манчестер Юнайтед, The Sun

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