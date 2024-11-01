КНДР готує ядерні випробування та запуск міжконтинентальних ракет: у Південній Кореї розповіли, на що може зважитися Кім Чен Ин

Північна Корея, яка відправила своїх солдатів на війну з Україною, ймовірно, завершила підготовку до сьомого ядерного випробування і близька до проведення випробування ракети дальнього радіуса дії, здатної досягти Сполучених Штатів, повідомило Південнокорейське агентство військової розвідки, пише Apnews.com.

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На закритому засіданні агентство також повідомило представникам влади, що деякі передові підрозділи північнокорейських військ, відправлені до росії, прибули на фронт, війська перекинули у Курську область, де росія постала перед труднощами у спробі протидіяти ЗСУ.

Раніше цього місяця президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив агентству Associated Press, що очікує від Північної Кореї великих провокацій, таких як ядерні випробування й випробування міжконтинентальних балістичних ракет під час виборів у США, щоб посилити тиск на Вашингтон і його союзників. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також підкреслив свою військову ядерну програму в останні місяці, випробувавши кілька ракетних систем і відкривши у вересні секретний об'єкт з виробництва збагаченого урану.

Агентство вважає, що Північна Корея завершила підготовку до проведення ядерного випробування на своєму полігоні в північно-східному місті Пунгері. Детонація, ймовірно, буде проведена в тунелі № 3, заявив Лі Сонг Квеун, один із законодавців, який був присутній на зустрічі. Північна Корея провела шосте й останнє ядерне випробування у 2017 році.

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Агентство також заявило, що виявляє ознаки того, що Пхеньян незабаром буде готовий до випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для досягнення материкової частини США, сказали Лі і законодавець Пак Сунвон. Агентство вважає, що випробування може відбутися у листопаді.

«Ми не можемо вказати точне місце, але ракета-носій була розгорнута в районі, де, як очікується, відбудеться випробування, спрямоване на перевірку технології входження в атмосферу», — додав Лі.

Усі випробування Північної Кореї з 2017 року проводилися під великим кутом, щоб уникнути території сусідніх країн. Експерти кажуть, що з часом КНДР може спробувати випробувати свою зброю під кутом, ближчим до нормальної балістичної траєкторії, щоб перевірити, чи виживе боєголовка в суворих умовах входу в атмосферу.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про випробування в росії ядерних балістичних ракет «Сармат» та приниження путіна.

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