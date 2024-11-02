Два титуловані хокеїсти «Сокола» втекли з команди після турніру в Італії

Два хокеїсти київського «Сокола» не повернулися до України після виступів команди на Континентальному кубку в Італії, інформує «Суспільне Спорт». Раніше тренер футбольного «Чорноморця» не повернувся з командою га батьківщину і втік до США.

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«Гравців нам не вистачає, бо їх нема. Два хокеїсти у нас залишилися в Європі — не повернулися», — заявив головний тренер команди Олег Шафаренко.

За інформацією джерела, йдеться про 37-річного форварда збірної України Романа Благого (на фото — праворуч) та його ровесника, ексзахисника національної команди Володимира Алексюка.

Нагадаємо, що в рамках Континентального кубка чемпіон країни «Сокіл» із втікачами програв у жовтні італійському «Ріттнеру» (4:5), словенському «Єсенице» (2:5) та хорватському «Сісаку» (2:4), припинивши виступи у турнірі.

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До речі, обидва хокеїсти були відсутні у заявці киян на стартовий матч чемпіонату України з одеським «Штормом», у якому «Сокіл» сенсаційно програв у серії булітів (3:4).

Додамо, що учасник шести чемпіонатів світу Благий — 8-разовий чемпіон України у складі «Сокола» та «Донбаса», який грав у серпні за національну команду проти Латвії в олімпійській кваліфікації. Що ж до Алексюка, то у його колекції вісім золотих медалей чемпіона України («Сокіл», «Донбас», «Кременчук») та 11 поєдинків (одна шайба) у складі головної команди країни.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що член збірної України втік із табору команди в Європі, щоб уникнути мобілізації.

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