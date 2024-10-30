Якщо партнери проковтнуть: експерт назвав умову, коли КНДР надішле більше своїх військових у рф

Північна Корея відправила до рф 10−12 тисяч солдатів. Голова Громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж вважає, далі кількість північнокорейських військовослужбовців у росії може бути збільшена, можливості в КНДР для цього є. На його думку, без дозволу Китаю Північна Корея навряд чи почала б сприяти ескалації конфлікту і відправляти солдатів до росії.

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«Але є думка, що таке посилення російсько-корейського альянсу сприятиме більшій згуртованості демократичних західних країн. І це теж не те, що потрібне Китаю. Тому тут важко сказати, що краще для Китаю, — зауважує він. — 10−12 тисяч північнокорейських солдатів на лінії фронту в Курській області росія розмістила для початку, щоб не виходити за межі власної території. А потім втягнути їх у бойові дії, обстріляти там і перекинуть на територію України».

На думку експерта, 10−12 тисяч північнокорейських військовослужбовців погоду на лінії фронту не зроблять, але проблема в тому, що якщо союзники та партнери України проковтнуть цю ескалацію, в майбутньому ця кількість може збільшитися.

«У Північній Кореї — 1 млн військовослужбовців та ще 4−5 млн резервістів, яких можуть призвати до армії», — пояснивив експерт.

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Раніше аналітики пояснили, чому втручання у війну солдатів КНДР може обернутися проти путіна.

Крім того, стало відомо, скільки Північна Корея заробляє на допомозі кремлю.

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