Близько 8000 північнокорейських солдатів дислокуються в росії на кордоні з Україною, заявив держсекретар США, попередивши, що москва готується ввести ці війська в бій «найближчими днями». Ентоні Блінкен заявив, що США вважають, що Північна Корея направила до росії загалом 10 000 військовослужбовців, розмістивши їх спочатку на тренувальних базах на Далекому Сході, а потім відправивши переважну більшість до Курської області на кордоні з Україною. Блінкен заявив на прес-конференції, що північнокорейські війська пройшли російську підготовку з артилерії, БпЛА, базових піхотних операцій, в тому числі з розчищення окопів, що свідчить про те, що вони мають намір використовувати ці сили у фронтових операціях, пише The Guardian.

ВІДЕО ДНЯ

Це стало найчіткішою заявою США про те, що вони очікують першого широкомасштабного розгортання іноземних військ у російсько-українській війні з моменту повномасштабного вторгнення.

Розгортання військ може перетворити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни на багаторегіональний конфлікт, пов'язаний зі зростанням напруженості на Корейському півострові між Північною і Південною Кореєю.

«Однією з причин, чому росія звертається до цих північнокорейських військ, є те, що вона у відчаї, — сказав Блінкен під час прес-конференції, на якій він зустрівся з міністрами закордонних справ і оборони Південної Кореї у Вашингтоні. — путін кидає все більше і більше росіян у м'ясорубку власного виробництва в Україні. Тепер він звертається до північнокорейських військ, і це явна ознака слабкості».

РЕКЛАМА

Коментарі Ентоні Блінкена з'явилися через кілька годин після того, як Північна Корея провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, що свідчить про потенційний прогрес у її ракетних технологіях на тлі продовження дискусій щодо можливої угоди між путіним і Кім Чен Ином про підтримку Північної Кореї у війні проти України в обмін на російські військові або космічні технології.

Востаннє Північна Корея провела випробувальний запуск балістичної ракети в грудні 2023 року. Новий запуск тривав 86 хвилин — найдовший зафіксований на сьогоднішній день час польоту — і може свідчити про те, що країна прагне розробити ракети, які можуть нести більше корисного навантаження для потенційного удару по своїх ворогах на Заході.

РЕКЛАМА

Американські чиновники з Білого дому, Державного департаменту і Пентагону застерегли росію і Північну Корею від розгортання північнокорейських військ у бойових діях. Якщо вони це зроблять, сказав Блінкен, вони стануть «законною військовою ціллю».

В інтерв'ю південнокорейському радіо KBS, Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські війська ще не вступили в прямі бойові дії з українськими військами, але готуються до розгортання. Зеленський сказав, що, на його думку, путін хоче ввести іноземні війська, щоб мінімізувати втрати серед російських військ, і що рф розмістить північнокорейські війська на лінії фронту і пожертвує ними для збереження російських військ.

РЕКЛАМА

На запитання, коли це може статися, він відповів: «Я думаю, що це станеться найближчим часом. Я вважаю, що це станеться не протягом місяців, а протягом днів».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що експерт назвав умову, коли КНДР надішле більше своїх військових у рф.

64

Читайте нас у Facebook