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Шоу-бізнес

«Це стало справжнім викликом»: відому українську акторку звинуватили у плагіаті

21:31 3 листопада 2024
Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно розповіла про стосунки з чоловіком-військовим, зізналась, що найбільш болісна ситуація, яка зачепила за останній час, була пов’язана з її авторським курсом «Голос на мільйон».

«Я створила цей курс взимку, вклавши туди свій досвід, знання та методики, щоб допомогти людям, незалежно від їхньої професійної підготовки, покращити свій голос, дикцію, інтонацію та тембр. Тому для мене було шоком, коли одна з колег почала публічно звинувачувати мене в тому, що я нібито вкрала її ідею та матеріали для курсу. Це звинувачення мене вразило, оскільки я ніколи навіть не бачила її матеріалів. Вона вказала на схожість у кількох словосполученнях, але це, на мій погляд, те ж саме, що звинувачувати фітнес-тренера в копіюванні іншого через схожі вправи», — заявила акторка.

За словами Наталки, її це зачепило ще тому, що вона вважає себе справедливою і прагне діяти чесно.

«Намагалася пояснити колезі, що місця вистачить для всіх, і що мій курс є абсолютно унікальним, — пояснює акторка. — Ситуація зрештою заспокоїлася, коли з'ясувалося, що вона сама купила мій курс і переглядала його, але тоді це стало для мене справжнім викликом… Зараз, якщо мова йде про звичайні негативні коментарі у соцмережах, я на них майже не звертаю уваги. Іноді просто видаляю, якщо не хочу бачити їх на своїй сторінці».

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Раніше Наталка Денисенко пояснила шанувальникам свій душевний стан та чому іноді вона просто заливається слізьми.

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