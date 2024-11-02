Не Джонсон чи Сунак, але теж за Україну: консерватори у Британії обрали нового лідера

Консервативна партія Британії, яка програла на дострокових парламентських виборах, обрала нового лідера. На голосуванні перемогу здобула ексміністр торгівлі Кемі Баденок. Вона замінить на цій посаді Ріші Сунака.

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Про це повідомляє Sky News.

За Баденок проголосували 53 806 членів Консервативної партії. Її суперником був колишній молодший міністр з питань імміграції Британії Роберт Дженрік. Він набрав 41 388 голосів.

«Це найбільша честь бути обраною на цю посаду, очолити партію, яку я люблю, партію, яка дала мені так багато», — сказала Баденок.

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Вона також подякувала колишньому прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку, якого вона замінила на посаді очільника консерваторів.

«Ніхто не працював більше в такі важкі часи», — заявила Кемі Баденок і побажала Сунаку всього найкращого у майбутньому.

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Сунак своєю чергою привітав свою наступницю.

«Я знаю, що вона буде чудовим лідером нашої великої партії. Вона відновить нашу партію, відстоюватиме консервативні цінності та боротиметься з лейбористами», — сказав Ріші Сунак.

Ріші Сунак з жовтня 2022 року очолював Консервативну партію та британський уряд. Влітку 2024 року у Британії відбулися дострокові парламентські вибори, які консерватори програли, а опозиційна Лейбористська партія перемогла. Після цього Сунак пішов у відставку з посади, а пост прем'єра Британії обійняв Кір Стармер.

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Кемі Баденок — британська депутатка нігерійського походження — перша темношкіра жінка, яка очолила велику політичну партію у Британії.

Вона перемогла опонента Роберта Дженріка і стала шостим лідером консерваторів менш ніж за 8,5 років, ставши на заміну експрем'єр-міністру Ріші Сунаку. Час її очільництва починається в період роздробленості партії та найбільшої за останні роки поразки на парламентських виборах.

Як йдеться на сайті британського уряду, Кемі Баденок була членом парламенту від Північно-Західного Ессексу з 2017 року, її переобрали у липні 2024 року.

Кемі Баденок працювала державним секретарем Департаменту бізнесу та торгівлі, а також обіймала крісло міністерки у справах жінок та рівності в Центрі рівності. Баденок була державною міністеркою Міністерства житлового будівництва, громад та місцевого самоврядування. До цього вона була скарбником казначейства та парламентським заступником держсекретаря в Міністерстві освіти.

Британія підтримує Україну у боротьбі проти росії. Попри те, що заяви канцлера Німеччини Шольца та президента США Байдена були розпливчастими й трималися на рівні того, що Україна не повинна програти війну, у британському уряді свого часу навіть говорили, що дозволять Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території росії.

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