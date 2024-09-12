У Британії прийнято рішення дозволити Україні бити по цілях на території росії, — ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який повідомив про те, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності до росії, дав найсильніший натяк на те, що Білий дім збирається зняти обмеження на використання Україною зброї великої дальності, поставленої Заходом, на ключових військових об'єктах в росії. Причому рішення, як розуміємо, вже було прийнято, повідомляє The Guardian.

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Виступаючи в Києві разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, Блінкен заявив, що США «з першого дня» були готові адаптувати свою політику в міру зміни ситуації на полі бою в Україні.

«Ми будемо продовжувати це робити», — підкреслив він.

Блінкен сказав, що він і Ламмі доповідатимуть Джо Байдену і Кейру Стармеру після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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Міністр закордонних справ припустив, що відправка Іраном балістичних ракет до москви, про яку стало відомо цього тижня, змінила стратегічне мислення в Лондоні і Вашингтоні. За його словами, це «значна і небезпечна ескалація».

Він додав: «Ескалатором тут є путін. путін пішов на ескалацію, коли отримав ракети з Ірану. Ми бачимо нову вісь — росія, Іран і Північна Корея».

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Ламмі закликав Китай «не кидати жереб» з тими, кого він назвав «групою ренегатів».

Джерела в британському уряді повідомили, що вже прийнято рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території росії, хоча не очікується, що воно буде публічно оголошене під час зустрічи Стармера з Байденом у Вашингтоні.

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Обидва лідери планують обговорити війну в Україні та шляхи її припинення в рамках широкої зовнішньополітичної дискусії, хоча вони уникатимуть зосередження на будь-якій окремій системі озброєнь, оскільки мета розмови є стратегічною.

Під час цього візиту, який, як очікується, буде коротким і стане другим візитом Стармера в США на посаді прем'єр-міністра, не заплановано жодної прес-конференції, після чого на вихідних можуть відбутися подальші переговори з метою інформування ключових європейських союзників про перебіг дискусій.

Українські чиновники раніше висловлювали розчарування тим, що новий лейбористський уряд Великої Британії не був більш рішучим у цьому питанні, і чекали, поки Білий дім змінить свої «червоні лінії». Державний департамент США, як повідомляється, був відкритий до запиту Києва, в той час як Пентагон і деякі представники розвідувального співтовариства США були налаштовані скептично.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на міжнародний тиск, щоб закінчити війну цієї осені.

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