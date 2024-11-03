Окупанти вночі атакували Сумську та Чернігівську області: зруйновано об’єкти інфраструктури, розпочалися пожежі

Під час «шахедної» атаки у ніч проти 3 листопада росія атакувала місто Шостку Сумської області, ликвідовують наслідки ударів й на Чернігівщині.

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Окупанти запустили на місто одразу вісім дронів, повідомив міський голова Микола Нога.



Внаслідок атаки руйнацій зазнали інфраструктурні об"єкти громади. «Проводяться аварійно відновлювальні роботи! Попередньо жертв нема, а збитки уточнюються», — додав він.

А в обласній військовій адміністрації зазначили, що вночі над Сумщиною ППО знищила 11 ворожих «шахедів».

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Загалом вночі та ранком 3 листопада росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області:

Конотопська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), внаслідок обстрілу відбулося загоряння саду.

Хотінська громада: з ворожого літака здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (4 вибухи).

Шосткинська громада: внаслідок удару ворожого БпЛА (1 вибух), пошкоджені нежитлові приміщення.

Також вночі окупанти атакували дронами Чернігівський район.

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«Майже 11 годин тривала повітряна тривога по Чернігівській області. Ворог запускав безпілотники», — розповів голова ОВА В'ячеслав Чаус та додав, що у селі Чернігівського району уламки «шахеда» поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок.

Фото ОВА

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«Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджені автівки. На щастя, люди не постраждали», — зазначив Чаус та додав, що в іншому селі Чернігівського району зафіксовано падіння уламків «шахеда» — там горіла суха трава.

Тим часом в командуванні Повітряними силами ЗСУ зазначають, що з 17:30 2 листопада ворог завдавав ударів керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл., 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).

«Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях», — зазначили в ПС ЗСУ та додали, що 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, а 1 БпЛА — полетів у Білорусь.

Наразі в повітрі залишаються два ударних БпЛА ворога.

Нагадаємо, що напередодні під час атаки дронів-камікадзе в Києві були пошкоджені кілька квартир у багатоповерхівці. Двом людям знадобилася допомога медиків.

Фото Чернігівської ОВА

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