Ворог атакував Київ: постраждали люди, у низці районів спалахнули пожежі через падіння уламків дронів

В ніч на суботу, 2 листопада російські терористи вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу «Шахед».

Внаслідок атаки дронів сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на двох верхніх поверхах 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста.

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Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуація (ДСНС).

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Зазначається, що у Святошинському районі міста внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на площі 50 м² і часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Після влучання уламка

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Постраждалий будинок вранці

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Рятувальники евакуюють жителів будинку. Внаслідок інциденту постраждав двоє чоловіків. Одному з них медики надали допомогу на місці, іншого госпіталізували.

Крім того, падіння уламків БПЛА зафіксовано у Солом'янському районі столиці. Там минулося без постраждалих.

Постраждали автівки

У житловому будинку пошкодило віікна

Зафіксували падіння уламків і в Дніпровському районі столиці — там сталася пожежа.

Станок на ранок 2 листопада на місці падіння фрагментів збитих дронів працювало 9 одиниць техніки й 40 працівників ДСНС.

Станом на 8:17 повітряна тривога в Києві триває, небезпека нових ударів з повітря залишається. Про це повідомляють Повітряні Сили.

Також нагадаємо про удар ворога по місцю дислокації поліції у Харкові, якого було завдано увечері 1 листопада. Один поліцейський загинув на місці, ще 30 правоохоронців постраждало.

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