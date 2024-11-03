«Я вдома — сушеф»: Надя Дорофєєва розповіла, як вони з чоловіком Мішою Кацуріним розподіляють обов’язки на кухні

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила «колискову», навіяну війною, розповіла, як ділить спільний побут з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Про це Надю запитали на вечірньому шоу Жені Яновича.

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Зокрема, виконавиця розповіла про спільне приготування їжі. Артистка зізнається, що любить готувати, однак часу на це вона не має. Тож, приготуванням їжі займається Кацурін. Дорофєєва говорить, що їй неабияк в цьому пощастило. Зокрема, чоловік готує їжу, а вона йому допомагає.

«Я востаннє борщ готувала сім років тому. Я не встигаю… А тепер, коли мені так пощастило, що Міша постійно вдома щось знімає, він обожнює готувати, я — сушеф вдома, я допомагаю. Тому все в голові в основному в нього з приводу готування. Мені дуже подобається цей процес», — розповіла артистка.

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Виконавиця розсекретила, що вони з чоловіком полюбляють знайти рецепт якоїсь складної страви, а потім разом її приготувати. За словами артистки, вона обожнює цей процес.

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«Ми любимо взяти з якоїсь програми рецепт, дуже якийсь складний, наприклад, зелене різотто з лососем, і готувати. Це дуже класно», — додала співачка.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури.

Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva

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