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Під враженням від обстрілу «Охматдиту»: Надя Дорофєєва показала «Колискову», навіяну війною (відео)

15:51 26 вересня 2024
Надя Дорофеєва

Співачка Надя Дорофеєва випусила новий альбом Heartbeat, одна з композицій якого була завершена після варварського удару російськими ракетами по медичному центру «Охмадит» в Києві у липні цього року.

«У кожну епоху мами співали дітям колискові. Сьогодні, у нашій країні, вони співають, щоб заглушити звуки сирен і гармат… „Колискова 2022“ — це моя присвята найсильнішим жінкам Всесвіту, усім українським матерям», — пише співачка на своїй сторінці в Instagram.

У відео в жанрі горора, режисером якого виступив Indy Hait, глядачі ніби потрапляють у моторошний сон матері, яка рятує свою дитину від загрози — темряви, що поглинає все навколо. Прийом повторення, використаний у кліпі, прагне передати відчуття повторюваності нашої реальності, коли здається, що ми застрягли у нескінченній петлі війни, немов у замкненому колі, з якого неможливо вирватися, зазначає lux.fm.

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Шанувальники співачки залишили багато коментарів, розповідаючи, що пісня «взяла» їх за серця:

  • Від твоєї музики аж мурашки по шкірі! Щоразу, коли слухаю Надю, відчуваю, як кожна нота проникає в душу. А кліп зірвав дах!
  • Дивишся кліп, але розумієш, що це наша реальність зараз. Дякую, Надіє! Слухаю вас з надією!
  • Важко усвідомлювати, що це не просто пісня, а наша реальність. Прекрасна і водночас дуже болюча.
  • В кожному русі відчувається неймовірна боротьба, ніби ти переживаєш разом із ними кожен удар, кожне падіння… Це більше, ніж гра — це ціла історія сили й віри у перемогу. Мурашки по шкірі від цієї пісні.
  • Слова і музика падають в серце гарячими краплями…

Після липневої ракетної атаки Надя писала, що російським потворам байдуже кого вбивати: киян, що їдуть на роботу чи перебували вдома, мирних мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Краматорську, Словʼянську. Той ранок для неї став схожим на фільм жахів, але наразі це — наша реальність.

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Фото — скріншот

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