Пишаюся собою: Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка зізнавалась у проблемах, розповіла, що допомагає їй підтримувати чудову форму. Виявилось, що вже пʼять місяців артистка обмежує себе у вживанні солодкого. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Я вже як 5 місяців їм солодке 1 раз на тиждень, — розказала Дорофєєва. — Хочу вживати менше цукру, тому вирішила зробити собі таку аскезу».

Надя поділилася своїми відчуттями після зміни раціону.

«Складно було тільки перші 2 тижні, ну і іноді в „ці дні“, — написала співачка. — Тепер майже у всіх десертах мені по відчуттях забагато цукру. Кожен тиждень я чекаю „ДЕНЬ СОЛОДКОГО“ неначе свято. Влаштовую в своїй голові „кастинг“ десерту, який я зʼїм на тижні. Пишаюся собою».

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Шанувальники артистки поділилися своїм досвідом харчових стримань, але не всі підтримали Надію.

«Я вже як пів року їм солодке 5 разів на день, 7 днів на тиждень», — відповіли на зізнання співачки.

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«А я стараюсь зараз поменше пити газовано-солодку воду», — поділилися своїм досвідом.

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«Я теж стараюся менше їсти солодкого, раніше не могла жити, не додавши в чай цукор, зараз не можу пити солодкий чай, він мені просто не лізе до роту, — написали у коментарях. — З якимись десертами вже важче стриматися».

Раніше Дорофєєва представила пісню, навіяну війною.

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