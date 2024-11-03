Різко «подорослішала»: виконавиця ролі Барбі вперше стала мамою

Акторка Марго Роббі стала відомою після ролі у фільмі «Барбі», після якого весь світ захлиснула «барбіманія». Але для багатьох прихильників Марго так і залишилась в образі маленької наївної дівчинки-мрійниці. І навіть повідомлення про те, що виконавиця ролі Барбі завагітніла, не змінило надто сильно відношення до акторки.

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І ось нарешті надійшло повідомлення, що Марго вже точно «подорослішала» і народила первістка — про це написала Daily Mail.

У 34-річної актриси та у її 34-річного чоловіка-кінопродюсера Тома Акерлі народився син.

За даними ЗМІ, Роббі лягла в лікарню за два тижні до пологів, її первісток з'явився на світ 17 жовтня, трохи раніше передбачуваного терміну. Незадовго до цього Акерлі бачили в магазині дитячих товарів біля його з Марго будинку в Каліфорнії.

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Примітно, що для батьків Тома це вже 12-й онук. Бабусі та дідусі хлопчика збираються незабаром прилетіти до Лос-Анджелесу, щоб познайомитися з ним.

Про те, що Марго Роббі чекає на дитину, стало відомо в липні — новину опублікували таблоїди. Будучи вагітною, Марго не ховалася від папараці і кілька разів виходила у світ.

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Як відомо, Марго Роббі та Том Акерлі познайомилися на зйомках фільму «Французька сюїта» у 2013 році. Якийсь час вони просто дружили, але в результаті їхні стосунки переросли в роман, і в 2016 пара зіграла весілля. Том і Марго не тільки подружжя, але й часто працюють разом над спільними проектами, у них є власна продюсерська компанія LuckyChap Entertainment.

Нагадаємо, що образ Барбі активно експлуатують у всьому світі. Зокрема, елементи цього образу одного разу використала популярна українська співачка Настя Каменських.

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