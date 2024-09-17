Не могла дочекатись Friday: NK прогулялася вулицею в халаті з «мокрою» головою

Українська співачка Настя Каменських любить кардинально змінювати свою зовнішність — або в салонах десь у Європі, або відвідуючи вітчизняних стилістів та перукарів.

ВІДЕО ДНЯ

Але сьогодні, 17 вересня, співачка вирішила, певно, трохи «постібатися» над шанувальниками, і розмістила фото, на якому зображена у рожевій сукні з прозорої тканини з драпіруванням на грудях і чорних високих рукавичках. При цьому вона розпустила волосся і надула кулю із жуйки.

Більшості шанувальників фото, схоже сподобалося: співачку порівнювали з Барбі (певно, за рожевий колір), називали красивою і відзначили, що її нова пісня «Friday (П'ятниця)» — набагато краща, ніж «Молоко».

РЕКЛАМА

До речі, пост NK був присвячений саме виходу нової пісні про п'ятницю.

«Friday — це пісня не просто про день тижня, це про бажання залишити всі складнощі в минулому і присвятити час собі та своїм бажанням, вимкнувши телефон. Це пісня про кожного з нас час від часу: вільних, мрійливих та запальних», — написала в соціальній мережі Каменських.

РЕКЛАМА

А кілька днів тому вона запостила відео, в якому переходить вулицю у домашньому халаті з рушником на голові. Виявилося, це теж було промо нової пісні.

Звичайно, після «Молока» українську публіку важко кардинально здивувати, тому у коментарях були переважно схвальні відгуки.

РЕКЛАМА

Шанувальники написали, що, певно, Настюні не терпиться дочекатися офіційного виходу кліпу «Friday», тому вона починає танцювати прямо на вулиці. А одна сердешна бабуся попередила співачку, що не варто прогулюватися з мокрою головою, хоча ще й не дуже холодно. Втім, попередження бабулі навряд чи прийняли до уваги.

В той же час чоловік співачки, репер Потап теж не нудьгує за кордоном і висміює «ухилянта» Винника.

380

Читайте нас у Facebook