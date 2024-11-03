«Мої помилки, які вже неможливо виправити»: Андрій П'ятов вперше розповів про розлучення з матір'ю чотирьох своїх дітей

Легендарний ексголкіпер «Шахтаря» та збірної України 40-річний Андрій П'ятов підтвердив інформацію про розлучення зі своєю дружиною Юлією, з якою він прожив 19 років і виховує чотирьох дітей, і назвав винним у тому, що сталося, себе.

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«Так, це правда! Ми з Юлією розлучаємося, — написав Андрій П'ятов у Instagram. — Ми завжди щиро ділилися нашим щастям. Вважаю за потрібне бути чесними і у важкі моменти. Тим паче, що вже бачив численні коментарі фантазійного характеру щодо цього.

Перше, що хочу сказати. Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене полюбили не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення П'ятова — це досягли МИ, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри в мене, без її кохання та терпіння нічого не було б.

Наша чудова сім'я, про яку навіть не мріяв — це все моя дружина. Юлія подарувала мені радість батьківства, гордість за своїх дітей, безумовне кохання та щастя, яке тільки може відчувати люблячий батько. Я дякуватиму за це завжди.

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Але… Усі ми люди зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала і робила все, щоб зберегти сім'ю — найдорожче, що ми мали. Мені не вдалося виправдати надій… Шлюб має дарувати радість, а не стати полем для розчарувань. Тому це рішення є абсолютно логічним.

Ми створили чудову родину. Я не зміг її вберегти. Потрібен час, щоб пережити цей період гідно. Зараз головне — це наші діти, яким так само тяжко, як і нам. Одне не зміниться ніколи — я любитиму і підтримуватиму мою сім'ю, скільки житиму в цьому світі.

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Потрібно зібратися з думками і набратися сил, щоб розповісти більше про причину нашого розлучення, про причину в мені. Розповім, щоб ви не робили тих самих помилок. Але пізніше".

Нагадаємо, що Андрій та Юлія одружилися у 2005 році. У сім'ї титулованого футболіста, який працює тренером воротарів у рідному «Шахтарі», ростуть четверо дітей — 18-річна Даша, 15-річна Мілана, 10-річна Майя та 5-річний Лев.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу розлучився з красунею-дружиною, яка народила йому двох дітей .

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