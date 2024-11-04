Ворог атакував Україну 80 дронами і ракетою: як відпрацювала ППО

У ніч на 4 листопада російські війська, які часто вражають і «власні» території, здійснили масштабну атаку по території України.

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, противник завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровській області.

Крім того, росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами та запустили 80 ударних безпілотників типу shahed і невстановленого типу з напрямків брянськ, курськ і приморсько-ахтарськ.

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Атаку вдалося відбити завдяки злагодженій роботі зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 було підтверджено знищення 50 ворожих безпілотників у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

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Крім того, 27 безпілотників втрачено на різних ділянках по всій Україні.

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Зазначимо, що в ніч проти 4 листопада в Київській області пролунали вибухи — протиповітряна оборона працювала по ворожих дронах. Також повітряну тривогу оголошували у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитих дронів впали в Оболонському та Деснянському районах, здебільшого на відкритих ділянках. Згідно з його інформацією, у Деснянському районі уламки спричинили займання в парку Муромець, тоді як в Оболонському районі — попередньо, займання сталося на набережній.

Також нагадаємо, що вночі росія обстріляла мирні населені пункти в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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