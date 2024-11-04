Сили ворога атакували Україну з повітря: в Києві через падіння уламків безпілотників зайнялися пожежі

В ніч на понеділок, 4 листопада, російські військові вчергове атакували Київ і низку міст України.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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«Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети — наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені», — заначив начальник КМВА Сергій Попко.

Втім, внаслідок цієї атаки дронів на столицю сталося падіння уламків. В Оболонському та Деснянському районах вони впали на відкритій території. Були зафіксовані локальні пожежі — горіла трава та підстилка. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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Також, на жаль, продовжувались обстріли Дніпропетровської области. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словам, вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура. Ніхто не постраждав.

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Також окупанти били по Нікопольщині. Дроном-камікадзе поцілили по райцентру. Артилерією — по Марганецькій громаді. Люди неушкоджені.

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Крім того, впродовж доби терористи завдали 304 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Поранення отримали двоє мешканців Пологівського району — 55-річна жінка та 45-річний чоловік, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

При цьому росія продовжує втрачати своїх військових-терористі на фронті. Так, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1300 потенційних російських вбивць, а також «деактивували» велику кількість їхньої техніки.

Нагадаємо також, що й українські захисники нині відчувають надзвичайне навантаження, яке пов'язане з нестачею людських ресурсів на передовій

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