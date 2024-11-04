Дуже любить себе: британський військовий про стратегію путіна

путін постійно погрожує ядерною зброєю після 24 лютого 2022 року. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон переконаний — його погрози не містять під собою реального підґрунтя. Нові й нові заяви про перетин червоних ліній є нічим інакшим, ніж блеф.

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«Яким би божевільним не був путін, він достатньо любить себе, аби ризикувати власним життям. Це великий егоїст, йому подобається ставити себе в один ряд зі славетними лідерами на кшталт Олександра Македонського чи Фрідріха Великого. Але це явно не так. І він насправді не хоче ризикувати всім», — каже офіцер.

На думку полковника, рф наразі вже практично вичерпала власні ресурси та спирається переважно на союзників.

«Передусім на Китай. Тому західні партнери та НАТО мають забезпечити Україну всім необхідним, аби унеможливити подальшу ескалацію та перемогти росію», — сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

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Раніше «ФАКТИ» писали про реакцію Зеленського на погрози путіна: «Сам має боятися використовувати ядерну зброю».

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