Пекін і москва хочуть постійно розширювати співпрацю: що це означає для України

Пекін і москва встановили дипломатичні відносини 75 років тому. З нагоди ювілею президент Китаю Сі Цзіньпін оголосив про намір і надалі зміцнювати співпрацю з росією. Це викликає критику з боку Заходу.

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З нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Пекіном і москвою Китай заявив про намір і надалі зміцнювати і без того тісну співпрацю з росією. Китайська Народна Республіка «готова» приєднатися до президента путіна «у постійному розширенні всебічного прагматичного співробітництва між нашими двома країнами», заявив голова КНР Сі Цзіньпін, згідно з повідомленням державного інформаційного агентства Сіньхуа.

Китайсько-російська дружба характеризується «добросусідством, всебічним стратегічним співробітництвом і взаємовигідною співпрацею», йдеться в заяві. Китай також підкреслив «міцну взаємну довіру» і «глибоку дружбу» з росією, коли його запросили на саміт БРІКС в Казані, який відбудеться наприкінці жовтня. Сі і путін зустрінуться на саміті особисто, пише N-TV.

За повідомленням китайських ЗМІ, Сі також заявив, що росія і Китай поглиблюють свою співпрацю перед обличчям «великих змін», яких не бачили протягом століття.

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«Політична довіра між двома сторонами зростає, і співпраця дає дивовижні результати», — також похвалив він.

Пекін і москва посилили свою політичну, військову та економічну співпрацю в останні роки, щоб сформувати противагу тому, що вони вважають домінуючою глобальною позицією США.

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Обидві країни розширили свої торговельні відносини, в той час як Захід накладає економічні санкції на росію. Китай отримує вигоду від імпорту дешевих російських енергоносіїв та доступу до величезних природних ресурсів. Китай стверджує, що займає нейтральну позицію в українській війні.

Однак Захід критикує Пекін за відмову засудити свого союзника росію за вторгнення в Україну. США також звинувачують Китай у постачанні росії продукції, яка також може бути використана у військових цілях, так званих товарів подвійного призначення.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Китай постачає до росії легкі колісні бронеавтомобілі ZFB-05, які використовуються у війні проти України.

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