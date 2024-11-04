Вояки кім чен ина довго цього чекали: найманці з КНДР вперше попали під обстріл

Перші військові Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), яких було відправлено на допомогу арії рф до курської області, вже стали, ймовірно, ціллю для українських бійців.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.



За його словами, перші північнокорейські бійці вже потрапили під обстріл. Інформація щодо їх долі не уточнюється.

Зазначимо, що нещодавно з'явились повідомлення, що Північна Корея відправила своїх військовослужбовців на допомогу росії у її війні проти України. За заявою російського диктатора володимира путіна, це рішення є частиною так званого «стратегічного партнерства» між росією та КНДР.

Пізніше Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що північнокорейські військові можуть приєднатися до бойових дій проти України вже у листопаді.

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Також згідно з даними ГУР, Росія озброїла військових КНДР:

мінометами калібру 60 мм;

автоматами АК-12;

кулеметами РПК/ПКМ;

снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ;

ПТРК «Фенікс» та РПГ-7.

За словами державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкена, Штати фіксують у Курській області близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що північнокорейські війська рухаються в напрямку курської області на кордон з Україною у російській формі і з російським обладнанням. Це небезпечна і дестабілізуюча дія, заявив Остін на пресконференції зі своїм південнокорейським колегою Кім Йонг Хьоном.

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Нагадаємо, що раніше міністр оборони Південної Кореї припускав, що КНДР «з великою ймовірністю» попросить у москви передові технології, пов'язані з ядерною зброєю, в обмін на розгортання військ для допомоги росії у її війні проти України.



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