Північна Корея «з великою ймовірністю» попросить у москви передові технології, пов'язані з ядерною зброєю, в обмін на розгортання військ для допомоги росії у її війні проти України, заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен. Він виступав у Пентагоні разом з міністром оборони Ллойдом Остіном.



Ця угода буде дзеркальним відображенням тієї, яку росія має з Іраном. У Білому домі заявили, що москва ділиться з Тегераном технологіями з ядерних питань в обмін на зброю і військову підтримку у війні в Україні, пише CNN.



Кім Йонг Хен сказав, що, зрештою, він не вважає, що розгортання Північною Кореєю військ на допомогу росії збільшить «можливість виникнення війни на Корейському півострові», але це може призвести до «ескалації загроз безпеці на Корейському півострові».



Південна Корея вже кілька тижнів б'є на сполох з приводу розгортання військ КНДР в росії. Вона поінформувала союзників по НАТО про розвіддані про пересування військ. Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Південна Корея різко збільшила обмін розвідувальною інформацією з Альянсом через занепокоєння щодо перекидування до рф солдатів Ким Чен Ина.



Днями США також вперше підтвердили, що тисячі північнокорейських військовослужбовців були відправлені до росії для підготовки. Спочатку повідомлялося, що їх там було лише 3 000, але потім переглянули цю цифру до 10 000. Південна Корея стверджує, що було розгорнуто 13 000.



Невелика кількість північнокорейських військ вже перебуває в Україні, повідомила телекомпанія CNN. Офіційні особи все більше занепокоєні тим, що ці сили вступлять у бойові дії разом з російськими військами.



«Докази свідчать про те, що Північна Корея відправила близько 10 000 солдатів для тренувань на сході росії, — заявив міністр оборони США Ллойд Остін. — Деякі з цих військ КНДР вже перемістилися ближче до України, і ми бачимо, що вони одягнені в російську форму і забезпечені російським обладнанням».



Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо північнокорейські війська будуть вбиті американською зброєю, наданою Україні, Остін сказав, що «такі речі траплятимуться», якщо північнокорейці приєднаються до росіян у війні.



«Якщо солдати КНДР будуть воювати пліч-о-пліч з російськими солдатами в цьому конфлікті та нападатимуть на українських солдатів, українські солдати мають право захищатися, і вони будуть робити це зі зброєю, яку ми надали, і яку надали інші, — сказав Остін. - Якщо вони воюють пліч-о-пліч з російськими солдатами, вони є воюючою стороною. І у вас є всі підстави вважати, що подібні речі відбуватимуться, що вони будуть вбиті й поранені в результаті бою».



Поки що неясно, наскільки північнокорейці будуть корисними для росіян на полі бою. Як повідомила телекомпанія CNN, значна частина розгорнутих військ — це сили спеціального призначення, але північнокорейські військові не брали участі у справжній війні вже понад 70 років. Представники розвідки вважають, що північнокорейський уряд відправив їх в основному для того, щоб вони могли отримати бойовий досвід.



Кім, міністр оборони Південної Кореї, не відповів прямо на запитання, чи почне Південна Корея надавати військову допомогу українцям у протистоянні північнокорейцям — що суперечило б давній політиці Південної Кореї не озброювати країни, які перебувають у стані війни. Але він сказав, що південнокорейські військові аналітики можуть бути направлені для спостереження за тим, як північнокорейці воюють з росіянами, щоб отримати більше інформації про військову готовність КНДР.

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Водночас президент Південної Кореї припустив можливість надання Україні зброї.

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