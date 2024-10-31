За даними розвідки, тисячі північнокорейських солдатів перебувають на території росії. Поки що неясно, чи будуть вони розгорнуті там проти України. За даними Пентагону, північнокорейські війська, екіпіровані в російську форму, зараз перемістилися ближче до України, пише n-tv.

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За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, північнокорейські війська рухаються в напрямку Курської області на кордон з Україною у російській формі і з російським обладнанням. Це небезпечна і дестабілізуюча дія, заявив Остін на пресконференції зі своїм південнокорейським колегою Кім Йонг Хьоном. Поки що невідомо, чи будуть північнокорейці дійсно відправлені в бій. Представники урядів обговорили наступні кроки.

Південнокорейська спецслужба раніше повідомляла, що північнокорейські війська в росії носять російську форму і отримали фальшиві посвідчення, щоб приховати своє справжнє походження. Південна Корея та її союзники вважають, що кількість північнокорейських військових, які зараз перебувають в росії, зросла до 11 000, за словами високопоставленого південнокорейського чиновника.

Понад 3 000 з них перемістилися в бік білорусі. Деякі передові війська Північної Кореї вже прибули до Курська, звідки Україна просунулася на російську територію після несподіваної контратаки в серпні, сказав чиновник. Міністр оборони Кім заявив, що розгортання північнокорейських військ проти України не обов'язково призведе до війни на Корейському півострові, але може поставити під загрозу безпекову ситуацію. Цілком можливо, що Північна Корея вимагатиме доступу до високорозвинених військових технологій, таких як ядерні та ракетні технології, в обмін на розгортання військ.

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НАТО раніше підтвердило, що північнокорейські війська були відправлені до росії для подальшого розгортання у війні проти України. Частина солдатів вже дислокована в Курській області росії, де кремлівські війська намагаються відбити наступ української армії, заявив у Брюсселі новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він сказав про «значну ескалацію» участі Північної Кореї в конфлікті і «небезпечне розширення російської війни».

Свої коментарі Рютте зробив після зустрічі з високопоставленою делегацією з Південної Кореї, яка поінформувала послів 32 країн-членів НАТО про висновки, зроблені в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Генеральний секретар заявив, що НАТО проводить активні консультації в Альянсі, з Україною і з індо-тихоокеанськими партнерами щодо розвитку подій.

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«Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією», — сказав Рютте.

Раніше повідомлялося, що експерт назвав умову, коли КНДР надішле більше своїх військових у рф.

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