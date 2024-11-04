Експерт назвав фактори, через які рф має тактичні успіхи

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов, який раніше розповідав про про збільшення масштабів ударів українських безпілотників по військових цілях на території рф, переконаний, що тактичні успіхи окупантів на фронті зумовлені тотальною перевагою у повітрі та високим коефіцієнтом вогневої переваги. Він назвав зовнішні чинники, які впливають на тактичні успіхи рф.

ВІДЕО ДНЯ

«Це тотальна перевага у повітрі. росія з використанням повітряно-космічних сил може безперешкодно завдавати ударів поза зоною дії української протиповітряної оборони за пунктами постійної дислокації, укріпрайонами ЗСУ з використанням ФАБ та КАБ. Дальність російських фугасних і авіабомб, що коригуються, збільшена з 40 до 60 кілометрів, а остання розробка „Гром-Е1“ має дальність понад 100 кілометрів».

Він додав, що удари рф в останні два місяці стали більш інтенсивними.

«Коефіцієнт вогневої переваги на користь окупантів становить 1 до 3. Йдеться про тактичні успіхи, оскільки оперативні успіхи мають на увазі просування вглиб території на понад 30 кілометрів», — говорить експерт.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що росіяни очікують на похолодання, щоб завдати нам максимально дошкульного ракетного удару.

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook