Формальний привід: експерти пояснили, чому США не дають дозвіл бити далекобійними ракетами по рф

Посадовці у США вирішили просувати ще одну формальну причину, чому нема дозволу на використання далекобійних ракет повітряного базування для України, пише український військовий портал Defence Express.

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«У переліку озброєння від генерала Каволі не вказуються причини, чому США не надають такі системи, але є думки американських посадовців, які про ті ж крилаті ракети говорять наступне — що вони будуть марними для українців. Бо начебто для їхнього ефективного використання треба досягти певного рівня переваги у повітря».

На думку експертів видання, дана заява — черговий формальний привід не постачати Україні далекобійне озброєння.

«Бо досягнення хоча б паритету з авіацією рф станом на сьогодні — це про постачання десятків, якщо не сотень дійсно сучасних літаків включно з новітніми засобами РЕБ та далекобійними ракетами „повітря-повітря“, які б дозволили відігнати ворожу авіацію від лінії фронту, — пишуть аналітики. - Сили оборони України вже мають досвід використання далекобійних крилатих ракет. Причому не з F-16, а з радянських фронтових бомбардувальників Cу-24М, на які інтегрували західні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP-EG. Останні уразили низку об’єктів на тимчасово окупованих територіях України. І такий досвід мав би бути серйозним аргументом на користь України».

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Раніше «ФАКТИ» наводили слова генсека НАТО про дозвіл Україні використовувати ракети дальнього радіуса — таке рішення мають ухвалити «окремі союзники».

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