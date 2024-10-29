Паливо, вибухівка, «Іскандери», ЗРК: експерт розповів, чому всього цього в окупантів може поменшати

Останнім часом Україна завдає все більше ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу, віддалених від передової на сотні кілометрів. І це свідчить про збільшені масштаби ударів українських безпілотників по військових цілях на території рф.

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Такої думки дотримується військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, в ніч на 27 жовтня в Тамбовській області сталася пожежа біля розташування місцевого нафтопереробного заводу. Йшлося про загоряння на диспетчерській станції «Транснефть-Дружба» в селі Новомикільське, поруч із якою розташований Мічурінський нафтопереробний завод.

Раніше було уражено спиртзавод «Етанол-Спирт» у селі Красне Воронезької області, а також підприємства в Нижегородській і Брянській областях рф, які є складовою частиною російського військово-промислового комплексу.

Так, росіяни підтвердили ефективність удару безпілотників ГУР по ключовому заводу російського ВПК, що випускав елементи мікроелектроніки для ракет «Іскандер» і засобів ППО «Панцир С-1».

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- Йдеться про брянський завод «Кремній Ел», який, за даними російської сторони, наразі припинив виробничий цикл. Варто зазначити, що близько 90% продукції, виробленої заводом, призначено для російського ВПК. Виготовлена підприємством електроніка використовується для створення ракетних комплексів стратегічного призначення «Тополь-М» і «Булава», зенітних ракетних комплексів ППО С-300 і С-400, ракетно-гарматних комплексів «Панцир — С1», бортової електроніки літаків «МіГ» та «Су», — підкреслив «ФАКТАМ» Дмитро Снєгирьов.

Наразі російська сторона була змушена визнати критичні пошкодження як виробничих цехів, так і неможливість подальшого випуску продукції для потреб російського ВПК. А гендиректор заводу Олег Данцев визнав, що завдання відновлення виробництва на даний момент — це досить складне завдання.

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Приклад «Кремній Ела» експерт назвав показовим, тому що до того завод уже 4 рази зазнавав атак дронів ГУР МО України, і послідовність нанесення ударів має вельми велике значення та дала свої позитивні результати.

Аналогічна ситуація і з Брянським хімічним заводом «Імені 50-річчя СРСР», що спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів. Зокрема, сейсмічних зарядів, шашок-детонаторів, спотворено-шпурових зарядів, амонітів. Завод входить до Концерну «Техмаш» державної корпорації «Ростех». З жовтня 2023 року ударні безпілотники ГУР МОУ атакували це підприємство щонайменше шість разів.

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Тобто йдеться не про показові акції, тобто, демонстрації можливостей, а саме про спланований послідовний характер українських операцій.

Також експерт підкреслює збільшення відстані від цілей до російсько-українського кордону. Зараз це понад 1200 кілометрів.

- Успішна атака українських безпілотників по російському підприємству з виробництва Shahed і нафтопереробному заводу «Танеко» на відстані понад 1200 км дає змогу говорити про нові можливості України щодо далекобійних ударів по території країни-окупанта. Уже можна говорити про те, що українська сторона масштабує виробництво ударних безпілотників із дальністю ураження цілі понад тисячу кілометрів, — говорить про зростання можливостей України з нанесення дальніх ударів співрозмовник «ФАКТІВ».

При цьому Україна продовжує наносити удари не тільки по старих об'єктах, а й по нових, зокрема завдано першого удару по території Чечні, підконтрольній рамзану кадирову. Дрони атакували так званий університет спецназу у Гудермесі.

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