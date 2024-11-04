Як отримати субсидію на оренду житла: розповіли юристи

Кабмін ухвалив постанову, якою впроваджується новий вид соціальної підтримки для ВПО — субсидія на оренду житла. Про ключові моменти оформлення та як саме її отримати, розповіли юристи.

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«Право на отримання субсидії на оренду житла мають ВПО, які: перемістилися з територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (за умови, що не визначено дати завершення бойових дій або тимчасової окупації рф) і не мають власного житлового приміщення загальною площею більше ніж 13,65 кв. метра на кожну особу. Або житлове приміщення яких незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено та відомості про це внесено до Реєстру знищеного або пошкодженого майна. Або щодо такого приміщення наявні акт комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, та/або звіт з технічного обстеження. Також вони повинні мати укладений договір оренди житла за затвердженою Постановою формою на строк не менше ніж на 6 місяців».

Розмір субсидії розраховується індивідуально залежно від доходу сім'ї, кількості членів сім'ї та вартості оренди. Для призначення наймодавець (власник житла) та наймач (ВПО) подають заяву та одночасно підписують договір найму, інформація про який вноситься до бази даних договорів найму житлового приміщення.

Заяву можна буде подати: до органів ПФУ; через ЦНАП; РЕКЛАМА через відділення уповноважених банків; за технічної можливості — через Портал електронних послуг Мінсоцполітики.

«Для того щоб стимулювати орендодавців укладати офіційні договори оренди з родинами ВПО, передбачена компенсація вартості податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди (у сумі, пропорційній розміру субсидії) для орендодавця. Оскільки ця постанова набирає чинності через 3 місяці з дня її опублікування, звертатися за призначенням субсидії на оренду житла можна буде під кінець січня 2025 року», — повідомили юристи.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали також про те, що виплати ВПО здійснюватимуть за новими правилами.

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