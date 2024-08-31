Зарплати військових не враховуватимуть у загальний дохід сім'ї переселенців: виплати ВПО здійснюватимуть за новими правилами

Уряд продовжив ще на півроку термін виплати допомоги на проживання для значної частини внутрішніх переселенців із вразливих категорій — до лютого 2025 року.

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Як зазначають в Мінсоцполітики, наразі понад 1,2 млн українців, які через війну змушені були залишити свої домівки, отримують цю допомогу.

«У серпні 2024 року термін виплати допомоги на проживання для значної частини ВПО вразливих категорій закінчився. Ці внутрішньо переміщені особи отримували виплату щонайменше з липня 2023 року, а більшість з них — півтора чи два роки. Тобто держава тривалий час фінансово підтримувала ці родини, щоб вони могли налагодити життя у нових громадах (деякі родини отримують виплати на проживання з моменту їх запровадження, тобто третій рік). Втім, для продовження підтримки ВПО, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах, уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців — тобто до лютого 2025 року. Відповідну постанову уряду, розроблену Мінсоцполітики, було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів», — йдеться у повідомленні.

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У міністерстві звернули увагу отримувачів допомоги на те, що виплати буде продовжено автоматично — додатково нікуди звертатися НЕ потрібно.

Аби перевірити, що ці родини і далі відповідають нормам діючої постанови (чи порядку отримання виплат), держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин. Якщо змін не відбулося, то родини отримуватимуть виплати до лютого 2025 року.

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Критерії для отримання права на виплату не змінилися: вони залишаються такими ж, якими були при перепризначенні допомог для родин, які звертались із заявами з березня 2024 року.

Якщо людині з технічних причин не було продовжено виплату допомоги автоматично, але вона має на неї право, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення/ЦНАП.

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Народний депутат України Олексій Гончаренко звернув увагу на кілька важливих моментів, зокрема, на те, що зарплати військових не враховуватимуться в загальний дохід сімʼї.

«Це плюс, бо багато чоловіків ВПО воює, а їхні сімʼї не мають права на виплати через те, що дохід перевищує 9 444 грн. Тепер вони зможуть мати право на виплати. Також врахували осіб, яким є 60 років і які не мають права на пенсію. Тим, кому через помилку не виплатили гроші до цього, буде компенсація. Також виплати матимуть студенти до 23 років, які навчаються на денній формі», — зазначив він та нагадав категорії ВПО, які є в постанові Кабміну і які мають право на виплати:

не мають можливості працювати, доглядають дітей, важкохворих, осіб з інвалідністю;

не мають доходів або мають низькі доходи (нижче 9 444 грн);

є особами з інвалідністю І чи ІІ групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

Про те, на які зміни чекати українцям у вересні 2024 року в плані виплат, соцдопомоги, тарифів та цін, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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