Частина переселенців отримає додаткову допомогу від держави: що відомо

Уряд України, крім продовження соцвиплат ВПЛ до лютого 2025 року, схвалив експериментальний проєкт, який стосується внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про надання субсидії на оплату вартості оренди житла.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Передбачено, що надання субсидії буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем, який підлягатиме реєстрації в базі Пенсійного фонду.

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Разом з тим, надання субсидії на оренду житла не обмежуватиме BПO в отриманні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО — 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю.

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Закріплено, що субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

Проєкт буде реалізовуватися протягом двох років.

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Нагадаємо про ще один експериментальний проєкт щодо організації надання ВПО похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».

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