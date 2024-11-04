На бутерброд з ікрою вистачає: які пенсії отримують народні депутати

В Україні народні депутати виходять на пенсію за тими самими правилами, що і всі українці. Але отримують пенсію, звичайно, набагато більшу, і, певно, не радіють добавкам у 300 чи 500 грн щомісяця.

ВІДЕО ДНЯ

Більшість парламентарів пенсійного віку отримують близько 20 тис. грн пенсії, пише OBOZ.UA.

Так народний депутат Олександр Фельдман минулого року задекларував пенсію в розмірі 16,5 тис. грн. Водночас його зарплата як парламентаря становить 36,8 тис. грн. Його колега Антон Кіссе за минулий рік задекларував середню зарплату в розмірі 15,1 тис. грн. Тоді як щомісячний дохід від Верховної Ради склав 55,9 тис. грн.

Народний депутат Сергій Магера заробив на пенсію в розмірі 18 тис. грн на місяць. Щомісячна зарплата склала 53,4 тис. грн.

РЕКЛАМА

Сергій Ларін у 2023-му задекларував пенсію в розмірі 244,9 тис., це 20,4 тис. грн щомісячно.

Найбільша пенсія серед народних депутатів у Василя Німченка («Опозиційний блок»). Раніше він був суддею Конституційного суду, тому отримує довічне утримання. Минулого року він у середньому отримував 186,9 тис. грн на місяць. Зазначимо, що це не найбільша пенсія для судді у відставці.

РЕКЛАМА

В той же час середня пенсія в Україні зросла за останні три місяці приблизно на 73 грн, до 5816 грн. У січні 2024 року українці в середньому отримували 5385 грн. Якщо рахувати зміну розміру пенсії за весь час повномасштабної війни, то виплати зросли з 3991 до 5816 грн. Йдеться саме про середній показник. Зростання відбулося на рівні 45,7%, тоді як кумулятивний рівень інфляції за цей період становив 35,5%.

Тобто зростання середньої пенсії має компенсувати подорожчання товарів та послуг. Отже, мінімальна зарплата 8000 грн не дозволяє тому, хто працює, заплатити навіть за мінімальний набір продуктів та послуг. Прожитковий мінімум на дитину до 6 років обмежено сумою у 6341,21 грн, на дитину від 6 років — 7925,62 грн.

РЕКЛАМА

Тому поки що залишається лише сподіватись, що ситуація зміниться, коли пенсії будуть нараховувати за єдиним принципом для всіх.

219

Читайте нас у Facebook