Прокурорів в Україні можуть позбавити величезних пенсій: що відомо

На тлі скандалу з прокурорами, які не лише отримоують великі зарплати, а й примудряються оформлювати інвалідності з відповідними виплатами, в парламенті зареєстрований проєкт законуо про опенсійне забезпечення окреомих категорій працівників.

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Як пише «Oboz», документом передбачене встановлення єдиних умов перерахунку пенсій, незалежно від закону, за яким її обчислюють

«Через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні 10 років збільшилася кількість позовів до суду щодо призначення та встановлення за рішенням суду пенсій, в першу чергу, прокурорами. Крім того, працівники органів прокуратури наряду з привілейованими умовами обчислення пенсій мають виключне право призначати пенсію за вислугу років, не залишаючи свою роботу та отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі. Ця ситуація є неприпустимою та потребує змін. За таких умов є необхідність визначити єдині умови перерахунку спеціальних пенсій незалежно від закону, за яким обчислюється пенсія, а також єдині умови в призначенні пенсії за вислугу років», — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Зокрема законопроєктом пропонується:

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пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;

пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховувати із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

ввести в дію з 1 січня 2025 року частину п’яту статті 61 Закону «Про правотворчу діяльність», яка передбачає, що у випадку, якщо норма закону була визнана Конституційним Судом України неконституційною, це не дає підстави судам використовувати при ухваленні рішень норми законів, які вже не діють (це ж записали і у Меморандум з МВФ);

законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

У прикінцевих положеннях Кабінету міністрів пропонується внести на розгляд Верховної Ради законопроект про запровадження з 1 липня 2026 року професійної пенсійної системи для працівників прокуратури, суддів, службовців правоохоронних органів, органів оборони України та антикорупційних органів з елементами накопичення для високооплачуваних посад, розмір середньомісячної заробітної плати яких перевищує розмір середньомісячної заробітної плати по країні за попередній рік, за рахунок доходів на таких посадах.

Також пропонується встановити, що пенсії, призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно з цим законом, та членам їхніх сімей щороку з 1 березня перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення. Порядок та умови такого перерахунку визначає Кабмін.

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Нагадаємо, що певні категорії громадян можуть оформити так звану «спеціальну» або підвищену пенсію — йдеться про військових, ліквідаторів-чорнобильців та прокурорів.

Фото Pixabay

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