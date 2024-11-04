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Терористи влучили у житловий будинок у Харківській області: загинули троє людей

12:54 4 листопада 2024
Працюють рятувальники Харківщини

Увечері в неділю, 3 листопада, близько 20:50 російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі Харківської області. Внаслідок атаки ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати тіла трьох людей: двох жінок та одного чоловіка. Одна особа, 71-річна жінка, отримала травми.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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На місці події тривають роботи з розбору завалів, враховуючи безпекову ситуацію у населеному пункті.

Нагадаємо, що в ніч на 4 листопада в Київській області пролунали вибухи, оскільки протиповітряна оборона відбивала атаки ворожих дронів. У столиці також оголошували повітряну тривогу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитих безпілотників впали в Оболонському та Деснянському районах, переважно на відкритих територіях. На ранок стало відомо, що російські терористи атакували Україну 80 дронами та ракетою. Станом на 08:30 було підтверджено збиття 50 ворожих безпілотників.

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