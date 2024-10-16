У Куп'янську критична ситуація, місто евакуюють терміново та примусово

Куп'янський напрямок військові експерти називали одним з «найгарячиших» на фронті. Тим часом у самому Куп'янську, а також у Кіндрашівці, Курилівці, Петропавлівці різко погіршилась безпекова ситуація — там оголосили примусову евакуацію всіх цивільних

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Як повідомляє «Інформатор», евакуацію терміново проводять через те, що місцева влада не може гарантувати надання гуманітарної допомоги, забезпечити електроенергію та опалення. У населенних пунктах, де її оголошено, вже не залишилося родин з дітьми — їх евакуювали ще наприкінці минулого тижня. На цих територіяї наразі залишається трохи більше трьох тисяч мешканців. Їх планують перевезти до Харкова.

«На Раді оборони нами було прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп'янського напрямку, зокрема, місто Куп'янськ, Кіндрашівка, Курилівка, Петропавлівка і інші населені пункти. Це у зв'язку з тим, що погіршується там ситуація із військового напрямку. Ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання безпосередньо гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює нашу критичну інфраструктуру, відновлення там фактично наразі неможливо», — зазначив керівник обласнлї ОВА Олег Синєгубов.

Той, хто відмовиться виїздити з Куп'янської громади, має підписати спеціальну заяву, де вказано, що людина розуміє наслідки своїх дій і бере відповідальність за те, що свідомо залишається на небезпечній території, де йдуть бойові дії.

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Всі, хто бажає виїхати з небезпечного регіону, можуть звертатися за такими телефонами:

0800 339 291 — безплатна цілодобова гаряча лінія з питань евакуації Координаційного гуманітарного центру,

93 177 64 58 — кол-центр волонтерської організації «Helping to Leave»,

063 496 54 00 — гаряча лінія Борівської селищної ради.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов називав напрями, де російські окупанти можуть отримати перевагу після захоплення Вугледару. Він згадував про можливе перекидання ворожих військ на захід для «зрізання» Времівського виступу на Донбасі, а потім й активізацію противника на Запорізькому напрямку.

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Фото зі сторінки ХОВА

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