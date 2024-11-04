У військових буде зброя: Зеленський провів нараду з військовим керівництвом

Ще недавно в Україні говорили про те, що пакети військової допомоги від Заходу зменшуються. А сьогодні президент Володимир Зеленський заявив про збільшення постачання від міжнародних партнерів згідно з пакетами підтримки, зокрема щодо артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

«Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту — фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії», — сказав президент під час наради з головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем та міністром оборони Умєровим.

Зеленський також доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних операцій ЗСУ.

На нараді детально була розглянута ситуація на фронті.

РЕКЛАМА

«Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський — найбільша увага. Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону», — зазначив президент.



Щодо озброєння, то за інформацією директора «Спецтехноекспорта» Олексія Петрова, вже у 2025 році Україна матиме власні ракети. Йдеться про крилаті та балістичні боєприпаси.



Зокрема, українська ракета «Грім-2» майже готова до запуску. Перше успішне випробування цієї ракети відбулося у серпні 2024 року.



«Грім-2» — це одноступенева твердопаливна балістична ракета, яка може нести боєголовку вагою 500 кг на відстань 480 кілометрів, ймовірно, за інерційним наведенням. Вона є значним кроком вперед у порівнянні з найкращою на сьогодні бойовою ракетою України — «Точка» 1970-х років.

РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook