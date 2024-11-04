Tomahawk не для України: чому ЗСУ їх навряд чи отримають

Як раніше стало відомо, президент України Володимир Зеленський у своєму плані перемоги просив у США крилаті ракети Tomahawk. Однак інформація про це стала відомо ЗМІ, що викликало невдоволення глави держави. Водночас деякі експерти вважають, що отримання Україною Tomahawk у будь-якому разі неможливе.

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Так, за словами військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, офіційного підтвердження запиту ракет не було ні від України, ні від США. Але так чи інакше на шляху їх отримання стоять цілих чотири перешкоди.

До них експерт відніс:

заборону на передачу подібних ракет, ухвалену в рамках боротьби з розповсюдженням ядерної зброї та засобів її доставки. Tomahawk з його дальністю щонайменше 460 км перевищує обмеження на передачу ракет з дальністю до 300 км, тому Україна ніколи легально не отримає подібні ракети, як і будь-які інші, що перевищують цю дальність;

обмеженість систем запуску, представлені, за словами експерта, переважно морськими системами запуску, для чого необхідні підводні човни або есмінці, які необхідно передати Україні для використання ракет;

неможливість перекидання підводного човна або есмінця через протоки Дарданелли і Босфор, оскільки відповідно до конвенції Монтре (договір від 1936 року) Туреччина має право закривати прохід військових кораблів під час війни;

неможливість забезпечення безпеки для підводного човна або есмінця-носія Tomahawk, оскільки розмістити такий корабель можливо тільки в Одесі, куди регулярно прилітають ворожі дрони і ракети.

«Саме з цих причин, коли я почув, що вийшла подібна стаття The New York Times, я не міг реагувати якось по-іншому. Як воно було насправді, знає тільки той, хто брав участь у складанні „Плану перемоги“ і рекомендував, якщо це правда, розмістити в ньому подібний запит», — резюмував Олександр Коваленко.

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Раніше повідомляли про те, що у рф похвалилися наземним роботом, який експерти влучно назвали «дистанційним трактором із ручним наведенням».

На фото у заголовку Tomahawk. Фото wikipedia.org/

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