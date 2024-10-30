Немає нічого конфіденційного: Зеленський обурився через «злив» інформації щодо запиту України на ракети Tomahawk

Запит України до США щодо ракет Tomahawk був однією зі секретних частин Плану перемоги. І коли західні ЗМІ почали обговорювати його, стало зрозумілим, що відбувся «злив» цієї секретної інформації. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

ВІДЕО ДНЯ

«Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного», — сказав Зеленський.

Зазначимо, що 16 жовтня Зеленський виступив перед Верховною Радою (ВР), де презентував план досягнення перемоги у війні з російською федерацією. Документ включає п'ять основних пунктів та містить три секретні додатки, зміст яких публічно не розголошувався. А згодом стало відомо, що західні журналісти дізналися про одну деталь із секретної частини плану: Україна має намір отримати ракети Tomahawk. Тому саме це, певно, і обурило Зеленського.

Також глава держави відповів на питання журналістів, прокоментувавши низку подій у світі.

РЕКЛАМА

Зокрема, йшлося про вибори у Грузії.

«Потрібно визнати, що в Грузії сьогодні перемогла рф. Вони забрали частину країни, а потім змінили політику. І тепер там проросійський уряд. Їх вибір — дружба з росією, а не з ЄС. Молдова йде в тому ж напрямку. Росія хоче зробити це з цією країною, і зробить так, якщо Захід не припинить розмови про червоні лінії», — вважає президент України.

РЕКЛАМА

Крім того, Володимир Зеленський прокоментував співвідношення сил на полі бою і те, чому погоджується з відходом українських військ.

«Коли я отримую інформацію, що на одному напрямі кількість військ складає 1 до 8, коли стає вибір: залишитися і загинути — то, звичайно, не можна не погодитись з тим, щоб рятували солдатів, рятували життя людей», — впевнений очільник держави.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», у вівторок, 29 жовтня, Верховна рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

20

Читайте нас у Facebook