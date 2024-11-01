Дистанційний трактор із ручним наведенням гармати: окупанти похвалилися абсурдним наземним роботом

Поки Україна отримує покращену техніку для ЗСУ, росіяни хваляться більш ніж дивними зразками нової техніки. Зокрема, йдеться про наземну дрон-гармату МТС-15 «Клевер», яка засвітилася на виставці озброєнь «Армія-2024».

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Як пише у своєму блозі військовий експерт, професор кафедри Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук, «Клевер» став одним із варіантів дистанційно керованої гармати окупантів. Подібні наземні «дрони-роботи» окупанти намагаються створити в рамках програми ПГУ-15 (платформа гусенична універсальна — Авт.).

За словами експерта, «Клевер» вдає із себе артилерійську гармату Д-30 калібром 122 мм на шасі МТС-15 (моторизований транспортний засіб із вантажопідйомністю в 15 тонн). Сам МТС-15, по суті, є трактором, що означає малу швидкість лише 12 км/год максимум, і малий запас ходу — від 120 до 400 км, але найімовірнішою є все ж таки перша цифра.

Не все просто і зі знаряддям, яке встановлено на МТС-15. Ствол оснащений простим автоматом лише на 4 постріли, але головне — прилади наведення на дистанційно керованій техніці, ручні.

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«Отже, що вийшло у лаптеногих? Немаленька неброньована машина, здатна повільно виповзти на позицію, випустити чотири снаряди десь у той бік і повільно відійти назад. З огляду на малу швидкість, для маневру „Клеверу“ знадобиться трейлер. Для наведення гаубиці і збільшення вогневої продуктивності необхідна присутність на позиції кількох осіб обслуги — а це нівелює весь сенс дистанційно керованої системи. Усе це наштовхує на думку, що „Клевер“ — це навіть не прототип, а тільки демонстратор технології, вихідна точка для подальшого проєктування», — підкреслює Андрій Харук.

Раніше росіяни похвалилися технікою, яка здатна десантуватися з літака з повним екіпажем і десантом, але при цьому має масу недоліків.

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