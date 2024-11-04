В Молдові ЦВК завершила підрахунок голосів не виборах президента: які результати

У Молдові, де в ніч на 4 листопада стало відомо про остаточний євроінтеграційний вибір більшої частини населення, Центральна виборча комісія підрахувала усі голоси.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

Загалом було підраховано більше 1,68 мільйона голосів. Згідно з результатами другого туру виборів:

- за Маю Санду проголосували 55,33% (929 964 голосів);

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- за Олександра Стояногло — 44,67% (750 644 голосів).

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Зазначимо, що нещодавно у Молдові пройшов перший тур президентських виборів та референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу (ЄС). Під час виборчого процесу Міністерство закордонних справ Молдови звинуватило росію в тому, що вона навмисно організовувала черги на виборчих дільницях, створюючи перешкоди для голосування.

Крім того, віцепрем'єр-міністр Крістіна Герасимова повідомила, що рф веде масштабну кампанію для дестабілізації політичної ситуації в Молдові. За її словами, москва виділила близько 100 мільйонів євро для підриву як президентських виборів, так і референдуму. Вчора ж, 3 листопада, проходив другий тур президентських виборів. Його результати остаточно визначили євроінтеграційний напрямок руху країни.

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В той же час у Грузії, нагадаємо, результат волевиявлення 27 жовтня був кардинально іншим: більшість здобула проросійська партія «Грузинська мрія», яка, на думку західних експертів, фінансується кремлем.

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