У сербській суперлізі забили найшвидший гол в історії: в Україні відзначалися швидше (відео)

У сербській футбольній суперлізі, представник якої «Партизан» з тріском програв у єврокубках «Динамо», забили найшвидший гол в історії турніру.

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Автором унікального досягнення став 17-річний нападник «Чукарічок» Михайло Цвєткович (на фото), якому знадобилося неповних 9 секунд, щоб у домашній зустрічі чемпіонату країни вразити ворота «Желєзнічара» (Панчеве).

Зазначимо, що форвард-вундеркінд перевершив досягнення Уроша Джурдевича з «Партизана», який у 2016-му році (на тому ж стадіоні!) забив «Чукарічкам» на 10-й секунді після стартового свистка.

До речі, в українській прем'єр-лізі забивали швидше. У 2016 році на той час ще форвард «Олександрії» Роман Яремчук засмутив воротаря «Ворскли» на 8-й секунді зустрічі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що півзахисник збірної Австрії Баумгартнер забив на 7-й секунді найшвидший гол в історії міжнародного футболу.

Фото ФК «Чукарічки»

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