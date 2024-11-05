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Україна

Ворог ударив балістикою по Запоріжжю: багато вбитих та поранених

12:30 5 листопада 2024
Ракета

Росіяни знов вдарили по Запоріжжю, поціливши по об 'єкту інфраструктури.

Як повідомляє голова обласної ВА Іван Федоров, наразі відомо, що внаслідок удару балістикою по місту загинули шестеро людей. На місці влучання розпочалася пожежа.

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«Кількість поранених зросла до 16 осіб. Усім надається медична допомога», — додав він.

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Нагадаємо, що раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов не виключав, що після окупації росіянами Вугледара ворог отримає серйозну перевагу одразу за кількома позиціями. Зокрема, поліпшить можливості постачання свого угруповання військ, що діє в Запорізькій області.

Інший експерт Олег Жданов заявляв, що велику роль в бойових діях в Запорізькій області можуть зігргати частини армії КНДР, адже у росіян наразі не вистачає сил для захоплення Запоріжжя. Втім, за його словами, здійснити таку операцію, як наступ на великий обласний центр противник до кінця року не зможе.

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Фото з відкритих джерел

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