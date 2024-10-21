Терористи знову вдарили по жилому кварталу Запоріжжя: у мережі показали жахливі наслідки атаки

Вранці в понеділок, 21 жовтня, російські терористи обстріляли не тільки Кривий Ріг, а й вкотре вдарили по багатостраждальному Запоріжжю.

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Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в місті пролунали о 9:15. До цього Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму для низки областей України.

Також Федоров повідомив, що щонайменше п’ятеро людей постраждали від російського удару.

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Вибуховою хвилею було пошкоджено будинки поряд з місцем прильоту.

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«Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу», — зазначив він.

Нагадаємо, 21 жовтня росія атакувала Україну 119 дронами й ракетами. Сили ППО збили 59 російських безпілотників, ще 45 — локаційно втрачені. Є декілька влучань по цивільній інфраструктурі.

В результаті нічної дронової атаки по Україні у Києві зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. Пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку, виникла пожежа на даху одноповерхового житлового будинку.

По Харкову ворог завдав авіаударів КАБами. У місті після ворожої атаки фіксувалися перебої з електрикою у трьох районах. Поранено 9 людей.

На Сумщині вночі був приліт по енергетиці. Світло зникло у Роменському районі.

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