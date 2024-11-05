Хитрий крок Меган Маркл: на що розраховують Сассекси, купивши будинок у Португалії

Нещодавнє рішення Меган Маркл купити будинок у Португалії може бути просто розумним способом зберегти королівські зв’язки принца Гаррі на відстані витягнутої руки на тлі припущень, що королівська сім’я, можливо, «поверне його у своє лоно».

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Тим часом експерти зазначають, що Гаррі може повернутися до королівських обов’язків. Крім того, колишній співробітник палацу стверджує, що принц Гаррі та Меган Маркл вирішили шукати дім у Португалії після того, як зрозуміли, що життя у США не зовсім відповідає їхнім очікуванням, пише hindustantimes.com.

«Покупка будинку в Португалії — хитрий крок для Меган, — сказав інсайдер. — Вона глибоко стурбована тим, що королівська родина може маніпулювати Гаррі, щоб він реінтегрувався без неї, тому їй потрібно діяти на випередження, щоб переконатися, що її не ізолюють і не витіснять на узбіччя».

Тепер, якщо Гаррі захоче взяти Арчі та Лілібет на візит до короля Чарльза, Меган може комфортно приєднатися, не почуваючись «в пастці» у Великобританії.

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«Якщо це буде вважатися безпечним, цілком імовірно, що вона дасть своє благословення, щоб Гаррі відвіз Арчі та Лілібет до їхнього дідуся», — стверджує далі джерело.

Через переїзд Сассексів до США Арчі та Лілібет перестали бувати у палаці, що, як повідомляється, розбило серце монарха, оскільки він хотів постійно бачити своїх двох онуків. Як розповідає журнал OK, королівський біограф Роберт Гардман припускає, що майбутнє, коли Гаррі працюватиме з королівською сім’єю, не виключається. «З королівською сім’єю ніколи не кажи ніколи», — сказав він. Гардман бачить обнадійливу відправну точку в тому, що Гаррі та Меган будуть частіше відвідувати Великобританію, що дозволить сім’ї з часом відновити природний зв’язок.

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За словами колишнього дворецького короля Чарльза, Сассекси хотіли почати все знову, що змусило їх інвестувати в розкішну нерухомість у CostaTerra Golf and Ocean Club. Цей крок стався на тлі припущень, що пара намагається помиритися з королівською родиною.

Повідомляється, що подружжя витратило на новий будинок понад 4,7 мільйона доларів. За чутками, переїзд до Європи може бути ознакою того, що Гаррі та Меган «наближаються до Великобританії».

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Нагадаємо, у жовтні з’явилася інформація про те, що герцог і герцогиня придбали чудову нерухомість у Португалії. Маючи будинок в Європі, вони приєднуються до інших членів королівської сім’ї, таких як двоюрідна сестра Гаррі принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Сассекси дратують своїх знаменитих сусідів у Португалії.

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