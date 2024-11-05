41.14 / 41.70 44.42 / 45.18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Хитрий крок Меган Маркл: на що розраховують Сассекси, купивши будинок у Португалії

15:21 6 листопада 2024
Принц Гаррі та Меган Маркл

Нещодавнє рішення Меган Маркл купити будинок у Португалії може бути просто розумним способом зберегти королівські зв’язки принца Гаррі на відстані витягнутої руки на тлі припущень, що королівська сім’я, можливо, «поверне його у своє лоно».

Тим часом експерти зазначають, що Гаррі може повернутися до королівських обов’язків. Крім того, колишній співробітник палацу стверджує, що принц Гаррі та Меган Маркл вирішили шукати дім у Португалії після того, як зрозуміли, що життя у США не зовсім відповідає їхнім очікуванням, пише hindustantimes.com.

«Покупка будинку в Португалії — хитрий крок для Меган, — сказав інсайдер. — Вона глибоко стурбована тим, що королівська родина може маніпулювати Гаррі, щоб він реінтегрувався без неї, тому їй потрібно діяти на випередження, щоб переконатися, що її не ізолюють і не витіснять на узбіччя».

Тепер, якщо Гаррі захоче взяти Арчі та Лілібет на візит до короля Чарльза, Меган може комфортно приєднатися, не почуваючись «в пастці» у Великобританії.

РЕКЛАМА

«Якщо це буде вважатися безпечним, цілком імовірно, що вона дасть своє благословення, щоб Гаррі відвіз Арчі та Лілібет до їхнього дідуся», — стверджує далі джерело.

Через переїзд Сассексів до США Арчі та Лілібет перестали бувати у палаці, що, як повідомляється, розбило серце монарха, оскільки він хотів постійно бачити своїх двох онуків. Як розповідає журнал OK, королівський біограф Роберт Гардман припускає, що майбутнє, коли Гаррі працюватиме з королівською сім’єю, не виключається. «З королівською сім’єю ніколи не кажи ніколи», — сказав він. Гардман бачить обнадійливу відправну точку в тому, що Гаррі та Меган будуть частіше відвідувати Великобританію, що дозволить сім’ї з часом відновити природний зв’язок.

РЕКЛАМА

За словами колишнього дворецького короля Чарльза, Сассекси хотіли почати все знову, що змусило їх інвестувати в розкішну нерухомість у CostaTerra Golf and Ocean Club. Цей крок стався на тлі припущень, що пара намагається помиритися з королівською родиною.

Повідомляється, що подружжя витратило на новий будинок понад 4,7 мільйона доларів. За чутками, переїзд до Європи може бути ознакою того, що Гаррі та Меган «наближаються до Великобританії».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у жовтні з’явилася інформація про те, що герцог і герцогиня придбали чудову нерухомість у Португалії. Маючи будинок в Європі, вони приєднуються до інших членів королівської сім’ї, таких як двоюрідна сестра Гаррі принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Сассекси дратують своїх знаменитих сусідів у Португалії.

168

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Гороскоп на листопад від Макса Гордєєва: Овнам — цікава подія, Близнюкам — досягнення цілей

суп

Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

Лілія Ребрик

Щаслива і нещасна: Лілія Ребрик звернулася до мережі

Лопес та Аффлек

Бен Аффлек вперше за довгий час висловився про Дженніфер Лопес: актор промовив лише два слова

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту